Нам в помощь нужен универсальный боец для работы в демократичной и дружной (!) немецкой компании. Мы дарим людям эмоции, а именно - занимаемся продажей ювелирных изделий. Как все работает, мы расскажем и покажем. Можно было бы ...
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Требуется Администратор онлайн.
Работа удалённая от 2-3 часа в день. Зарплата от 5500 грн до 18000 грн
Возможность совмещать с основной работой. Город проживания значения не имеет.
Обязанности: сопровождение подписчиков, работа с отчётами, деловая переписка.
Подойдёт людям с основной работой, предпринимателям, мамам в декрете, студентам от 18 лет.
Требования: стабильный выход в интернет, целеустремлённость, ответственность, амбициозность, гражданство Украины.
Контактное лицо Елизавета. Для связи пишите в телеграмм по нику elizaveta_work.
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