Привлечение предпринимателей Ярославля по имеющейся базе данных

Требуется коммуникабельный, порядочный житель Ярославля (области), могущий убеждать собеседника очевидным вещам, добиваться целей.

Задача – позвонить и/или написать и/или встретиться поговорить с лицом, принимающим решение из числа ярославских предпринимателей (бд имеется). Донести мысль, что есть возможность бесплатно (на полгода) разместить скидочный купон на его услугу(и) на развивающемся внутригородском ярославском купонном сервисе.

Оплата в размере 700 рублей за каждого привлеченного клиента– ярославского предпринимателя, предоставившего данные для размещения купонного предложения. В перспективе - возможность стать партнёром .

Обязательно условие – житель г. Ярославль или области.