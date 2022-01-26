Онлайн менеджер

Служба поддержкиЗакрыт6 заявок2092 просмотра
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Требования к кандидату

-Наличие ПК или смартфона с интернетом

-Грамотность

-Умение общаться с людьми

-около 3-х часов в день свободного времени;

-желание работать и развиваться;

-Умение владеть интернетом соц.сетями месенджерами

-Креативность

Условия работы 

- Гибкий график, который Вы подстраивате под себя.

- з/п высокая (9 000- 18 000грн за месяц)

- работаете в любое время;

- без поездок в офис;

- Планируй под себя

- Не нужен опыт роботы

- помощь 24/7;

Работа в комфортных для вас условиях, на дому или где Вам удобно.

С вопросам трудоустройства пишите В ВАЙБЕР ИЛИ ТЕЛЕГРАМ! +380969369439

2 года назад
Maria_maria563
31 годУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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