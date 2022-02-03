Ищу исполнителя для настройки amoCRM под текущие задачи бизнеса.

Работаем в сфере B2B-услуги. Продаем по телефону, почте и мессенджерам. Используем

amoCRM уже давно. За последнее время добавился новый отдел и несколько

продуктов и изменился процесс продаж. Хотим привести АМО в соответствие с

реальностью и подключить все новые возможности из обновлений АМО и интеграций

для повышения эффективности продаж.

В качестве системы сквозной аналитики используем Roistat.

Для обсуждения деталей сообщите, как и когда с вами можно связаться.