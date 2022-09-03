Удалить пост в соц.сети любыми способами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок35 просмотров

В соц.сети размещён пост с недействительной информацией нашими конкурентами, влияющий на нашу репутацию, нужно удалить

3 года назад
braff
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Любыми способами закрыть пост в соц.сети.

    $10

    Требуется закрыть пост в соц.сети любыми доступными способами, включая блокировку и подачу жалобы. Срок выполнения - 1-2 дня. Ожидаются эффективные решения для быстрого выполнения задачи.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется SMM специалист

    Ищется SMM специалист для работы с рассылками в WhatsApp и Telegram. Необходимо обрабатывать базу контактов, обеспечивать отправку до 2000 сообщений в день. Ожидается работа как самостоятельно, так и через внешние сервисы. Рассматриваются условия регулярного сотрудничества.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вконтакте товары

    Требуется настроить товары в группе ВКонтакте с акцентом на эстетичное оформление. Необходимо обеспечить возможность продвижения этого раздела в рекламе ВК. Ожидается качественный подход к настройке и оптимизации.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реклама моей вайбер группы

    Необходимо распространить ссылку на группу в Вайбере, сделав 200 публикаций в указанных Facebook группах. После выполнения требуется предоставить скриншоты. Работа связана с трудоустройством, все действия должны быть приличными и корректными.

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Первая 800 - 1000 подписчиков на ютуб

    $6

    Требуется помощь в привлечении первой 700-1000 подписчиков на новый YouTube канал, ориентированный на краткие пересказы фильмов. Важно, чтобы подписчики были живыми, а не накрученными ботами. Бюджет ограничен до 5-7$. Ожидаются вопросы и уточнения по проекту.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пиар в Телеграм канале

    $5

    Ищется помощь в продвижении нового YouTube канала, ориентированного на краткие пересказы фильмов. Необходимы владельцы Telegram каналов от 30 000 подписчиков с активной аудиторией, желательно связанных с фильмами, сериалами или мемами. Бюджет ограничен 5-6 долларов.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка таргетированной рекламы для образовательного проекта

    $150

    Необходимо настроить таргетированную рекламу для образовательного проекта на платформах ВК и Mytarget. Оплата исполнителю осуществляется отдельно от бюджета на рекламу. Ищем исполнителей с опытом в продвижении образовательных услуг.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетована реклама

    Інтернет-магазин автомобільних запчастин та аксесуарів шукає спеціаліста з досвідом для налаштування таргетованої реклами в Facebook та Instagram. Очікується вміння створювати ефективні рекламні кампанії, аналізувати результати та оптимізувати їх для досягнення кращих результатів.

    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    3 года назад