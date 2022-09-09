Ведение Инстаграм для ЕВРОПЕЙСКОГО бренда одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок483 просмотра

Ищем специалиста в области SMM и создания контента для Инстаграм для бренда одежды. Знание английского обязательно. Предыдущий опыт в сфере создания эстетического контента обязателен.

Задача включает в себя создание страницы в Инстаграм и ведение страницы: составление визуала, контент плана, публикация постов, которые согласуются с эстетикой бренда (техно, андеграунд, рэйв), а также продвижение аккаунта в Инстраграм и на других платформах.

Будем признательны за примеры работ (в виде страницы в Инстаграм). Цена договорная.

Хорошего дня!

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