Приветствую. Есть смежные проекты в it сфере, лидогенерация по сути.

Задача запустить контекст на проекты + вести их же соц сетки.

Работа на удалёнке, фуллтайм. От вас хотелось бы в отклике услышать:

- Что умеете по контексту

- По поводу ведения соц сеток : что умеете, какие результаты.

- как со знанием иностранных языков

Предпочтение отдаётся людям, для которых не нужно вокруг организовать офис из пяти человек, которые "будут немного помогать" выполнять работу, которую при необходимых навыках может выполнить один человек.

И учитывая, что это удалёнка, хочется увидеть в человеке понимание, что свобода не отменяет дисциплину. Человек живёт проектом, проект его "благодарит" .

Всем успехов и удачи.