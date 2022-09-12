Ищем специалиста по SMM для ведения Инстаграм-аккаунта европейского бренда одежды. Задача включает создание контента, визуала, контент-плана и продвижение. Знание английского и опыт в создании эстетического контента обязательны. Примеры работ приветствуются.
Подписчики в Вайбер
Нужно накрутить подписчиков в вайбер 2000
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