Размещение объявления в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки90 просмотров

Нужно размещать объявления (картинку) по группам вк и делать криншот ! групп очень много! 

пример скрина прикрепил!

3 года назад
webDaffy
Руслан 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ника
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Эльшан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Микола
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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