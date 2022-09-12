Просування нового telegram каналу

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Закрыт4 заявки383 просмотра

Головна задача, це просування нового telegram каналу, що включає в собі: написання постів, ведення каналу, розуміння як закупати рекламу для ефективного просування каналу.

Тематика каналу: ІТ, розробка ігор

Мова ведення: укранська

3 года назад
eugene_nafo
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