Требуется специалист по SMM для ведения и продвижения профиля в Instagram, Telegram и ВКонтакте. Задачи включают создание и наполнение профиля, написание интересных постов, составление контент-плана, продвижение страницы, идеи для сторис, работа с блогерами и настройка рекламы для успешного продвижения платного обучающего курса.