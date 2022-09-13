Требуется специалист для запуска контекстной рекламы и ведения соцсетей для смежных проектов в IT-сфере. Ожидается опыт в контексте и SMM, а также результаты прошлых работ. Удалённая работа, фуллтайм. Важно понимание дисциплины и ответственности за проект.