Ищем арбитражника/Media buyer для работы в сфере Forex и криптовалют. Предлагаем гибкий график, офис в центре Киева, ставку плюс процент от профита. Необходим опыт работы с FB или Google, а также знание крипто/форекс. Обучение и поддержка гарантированы. Возможности карьерного роста и работа с крупными бюджетами.
Подготовить посты для инстаграма и тиктока
Здравствуйте
Нужно подготовить 5-10 постов для соцсетей:
— подрезать фото по размеру
— порезать видео на отдельные ролики и смонтировать при необходимости с какими-то обычными переходами
— собрать теги
— написать сопровождающий текст с emoji
— поставить в медиа планере для публикации в подходящее время
Профили — некоммерческие, про путешествия. Нет времени на подготовку и хочу отдать эту работу вам на аутсорс )
Жду ваши условия и ссылки на ваши работы.
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