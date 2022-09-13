Здравствуйте

Нужно подготовить 5-10 постов для соцсетей:

— подрезать фото по размеру

— порезать видео на отдельные ролики и смонтировать при необходимости с какими-то обычными переходами

— собрать теги

— написать сопровождающий текст с emoji

— поставить в медиа планере для публикации в подходящее время

Профили — некоммерческие, про путешествия. Нет времени на подготовку и хочу отдать эту работу вам на аутсорс )

Жду ваши условия и ссылки на ваши работы.