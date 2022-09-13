Подготовить посты для инстаграма и тиктока

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки269 просмотров

Здравствуйте

Нужно подготовить 5-10 постов для соцсетей:

— подрезать фото по размеру

— порезать видео на отдельные ролики и смонтировать при необходимости с какими-то обычными переходами

— собрать теги

— написать сопровождающий текст с emoji

— поставить в медиа планере для публикации в подходящее время

Профили — некоммерческие, про путешествия. Нет времени на подготовку и хочу отдать эту работу вам на аутсорс )

Жду ваши условия и ссылки на ваши работы.

3 года назад
lawsupport1
Оганез 
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
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3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Глеб
 
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3 года назад
Нурэл
 
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