Необходимо создать инстаграм аккаунт с нуля (найти и прриобрести аккаунт Facebook, который существует уже не сколько лет, который не заблокируют и оформить красиво профиль (добавить картинки, текст и оформить шапку профиля)) и сделать его рекламу в сторис по гео-Республики Беларусь.

Всё под ключ.

После этого проекта будут еще 3 типовых.