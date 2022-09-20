Суть работы написать коменты в вк

взять 4 аккаунта в вк и писать коментраии в наших пабликах

У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 4 АККАУНТА ВК СВОИХ

ПИСАТЬ НУЖНО БУДЕТ МНОГО КОМЕНТОВ В СРЕДНЕМ НА ЭТО УХОДИТ 3 ЧАСА В ДЕНЬ, РАБОТАТЬ МОЖНО В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ

У нас есть сеть пабликов по Москве, и нам нужны люди которые будут заполнять посты в этих пабликах.

Если конкретнее то в каждом паблике вам нужно будет с 3-4 страниц заполнять последние 3 выложенных поста

В день вам нужно будет заполнять 1 часть

Всего частей 8

В каждой часте по 36 пабликов

Комментарии должны быть не в одно слово, и должны выглядить будто это живой коммент, то есть не как бот. и по теме поста соотвественно.

У вас будет 4 страницы, с 2 страниц вы пишите 2 прямых комментария а с 3-4 страницы вы отвечаете на чей то комментарий в посте, можете на свои а можете на другого комментирующего по желанию вообщем, можете чередовать как вам удобно.

Если интересно, я скину вам список всех этих пабликов вы ознакомитесь и посмотрите что за группы в принципе нужно будет комментировать.

Система выплат у нас такая, со скольки страниц комментируйте столько и получаете.

Максимальное число 4

4 страницы это 300 рублей в день.