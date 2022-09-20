Требуется разработка креативов для рекламы в Инстаграмм, включая сториз, рилз и посты. Использование Canva допустимо. Примеры стиля будут предоставлены отдельно.
Написать много коментов в вк
Суть работы написать коменты в вк
взять 4 аккаунта в вк и писать коментраии в наших пабликах
У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ 4 АККАУНТА ВК СВОИХ
ПИСАТЬ НУЖНО БУДЕТ МНОГО КОМЕНТОВ В СРЕДНЕМ НА ЭТО УХОДИТ 3 ЧАСА В ДЕНЬ, РАБОТАТЬ МОЖНО В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ
У нас есть сеть пабликов по Москве, и нам нужны люди которые будут заполнять посты в этих пабликах.
Если конкретнее то в каждом паблике вам нужно будет с 3-4 страниц заполнять последние 3 выложенных поста
В день вам нужно будет заполнять 1 часть
Всего частей 8
В каждой часте по 36 пабликов
Комментарии должны быть не в одно слово, и должны выглядить будто это живой коммент, то есть не как бот. и по теме поста соотвественно.
У вас будет 4 страницы, с 2 страниц вы пишите 2 прямых комментария а с 3-4 страницы вы отвечаете на чей то комментарий в посте, можете на свои а можете на другого комментирующего по желанию вообщем, можете чередовать как вам удобно.
Если интересно, я скину вам список всех этих пабликов вы ознакомитесь и посмотрите что за группы в принципе нужно будет комментировать.
Система выплат у нас такая, со скольки страниц комментируйте столько и получаете.
Максимальное число 4
4 страницы это 300 рублей в день.
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