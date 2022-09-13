Специалиста по копирайтингу и переводу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок423 просмотра

Cоц сети

TG / Instagram / Twitter / Facebook /

Нужно красивое описание банеров, видео. То есть я вам кидаю какой-то контент и говорю соц сеть где нам нужно это запостить. Вы делаете текст для этого, я его редактирую как нам нужно и пощу. Примерный план у нас имеется. Копирайтер нам нужен для длительного сотрудничества.

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