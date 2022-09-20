Ищется таргетолог для продвижения сообщества в VK. Ниша - досуг в Москве. Цель - привлечение подписчиков с акцентом на монетизацию через партнерские программы. Возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе при успешных результатах.
Создать креативы под рекламу в инстаграмм
Нужно создать различные креативы под рекламу в Инстаграмм: сториз, рилз, посты. Можно использовать Canva.
Примеры на какой стиль ориентироваться скину в личку.
Цена за 1 креатив
Заявки фрилансеров
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