Создать креативы под рекламу в инстаграмм

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок271 просмотр

Нужно создать различные креативы под рекламу в Инстаграмм: сториз, рилз, посты. Можно использовать Canva. 

Примеры на какой стиль ориентироваться скину в личку.

Цена за 1 креатив

3 года назад
Viktoriya180889
Виктория 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лев
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маряна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Каріна
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антоніна
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Давид
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 минут назад
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Роман
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Станислав
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Таргет на привлечение подписчиков

    Ищется таргетолог для продвижения сообщества в VK. Ниша - досуг в Москве. Цель - привлечение подписчиков с акцентом на монетизацию через партнерские программы. Возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе при успешных результатах.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение тг канала про психологию и финансы

    Необходимо раскрутить новый ТГ канал, посвященный психологии и финансам, до 10 тысяч живых подписчиков. Ожидается использование методов SMM и SMO без накруток. Важно обеспечить естественный рост аудитории и активное вовлечение пользователей.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалиста по копирайтингу и переводу

    Требуется копирайтер для написания описаний к баннерам и видео для различных социальных сетей, таких как TG, Instagram, Twitter и Facebook. Заказчик предоставляет контент и указывает платформу, где необходимо разместить текст. Сотрудничество предполагается на долгосрочной основе. Примерный план уже имеется.

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инвайтинг в телеграм

    Требуется добавить пользователей в телеграм-канал из существующих групп и каналов. Необходимо использовать 5-6 каналов с количеством участников от 50 до 900 человек. Открыты предложения по приглашению из больших каналов с целевой аудиторией.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение инстаграма в Беларуси с нуля.

    Необходимо создать Instagram аккаунт с нуля, включая поиск и приобретение старого Facebook аккаунта. Оформление профиля с добавлением изображений и текста, а также реклама в сторис по гео-Республике Беларусь. Проект под ключ, возможны будущие типовые заказы.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить посты для инстаграма и тиктока

    Требуется подготовить 5-10 постов для социальных сетей, включая Instagram и TikTok. Необходимо обрезать фото, монтировать видео с переходами, собрать теги и написать текст с emoji. Посты касаются путешествий и будут размещены в медиа планере для публикации в оптимальное время.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Арбітражник/Media buyer Forex/crypto

    $1200

    Ищем арбитражника/Media buyer для работы в сфере Forex и криптовалют. Предлагаем гибкий график, офис в центре Киева, ставку плюс процент от профита. Необходим опыт работы с FB или Google, а также знание крипто/форекс. Обучение и поддержка гарантированы. Возможности карьерного роста и работа с крупными бюджетами.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Smm

    Требуется SMM специалист для привлечения целевой аудитории в Инстаграм. Основные задачи: увеличение роста аккаунта и продаж экспертного продукта на рынках Европы, Америки, России и стран ближнего зарубежья. Ожидается опыт работы с русскоговорящей аудиторией.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад