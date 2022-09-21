Требуется выполнить комментирование в пабликах ВКонтакте. Необходимо иметь 4 аккаунта. Работать нужно 3 часа в день, заполняя последние посты в 36 пабликах. Комментарии должны выглядеть естественно и по теме. Оплата — 300 рублей в день за 4 аккаунта.
Поиск подходящих инстаграм-аккаунтов из списка
Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной
списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в
инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, возраст.
Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей
влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.
Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.
Средняя конверсия в найденные аккаунты — 1-2%. Т.е. находятся примерно 10 из
1000. На проверку одного аккаунта в среднем уходит 1-3 секунды.
Кол-во которое нужно будет ещё проработать 1млн+
Есть 2 варианта оплаты:
1-й — 5 грн за аккаунт
2-й — 0,015 грн за каждый проверенный аккаунт + 2.5 грн за подходящий найденный
Это за 1000 аккаунтов 15 грн по-любому и 25 грн, если были найдены 10 аккаунтов (1% от 1000)
В совокупности в таком случае за час работы Вы получаете примерно 40 гривен
Стабильность работы не критична
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Социальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется разработка креативов для рекламы в Инстаграмм, включая сториз, рилз и посты. Использование Canva допустимо. Примеры стиля будут предоставлены отдельно.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется таргетолог для продвижения сообщества в VK. Ниша - досуг в Москве. Цель - привлечение подписчиков с акцентом на монетизацию через партнерские программы. Возможность дальнейшего сотрудничества на постоянной основе при успешных результатах.Закрыт3 года назад
Необходимо раскрутить новый ТГ канал, посвященный психологии и финансам, до 10 тысяч живых подписчиков. Ожидается использование методов SMM и SMO без накруток. Важно обеспечить естественный рост аудитории и активное вовлечение пользователей.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания описаний к баннерам и видео для различных социальных сетей, таких как TG, Instagram, Twitter и Facebook. Заказчик предоставляет контент и указывает платформу, где необходимо разместить текст. Сотрудничество предполагается на долгосрочной основе. Примерный план уже имеется.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить 5-10 постов для Instagram: обрезка фото, монтаж видео, написание текста с emoji и создание медиа плана для публикации. Ожидаются условия и примеры работ.Закрыт3 года назад
Требуется добавить пользователей в телеграм-канал из существующих групп и каналов. Необходимо использовать 5-6 каналов с количеством участников от 50 до 900 человек. Открыты предложения по приглашению из больших каналов с целевой аудиторией.Закрыт3 года назад
Необходимо создать Instagram аккаунт с нуля, включая поиск и приобретение старого Facebook аккаунта. Оформление профиля с добавлением изображений и текста, а также реклама в сторис по гео-Республике Беларусь. Проект под ключ, возможны будущие типовые заказы.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить 5-10 постов для социальных сетей, включая Instagram и TikTok. Необходимо обрезать фото, монтировать видео с переходами, собрать теги и написать текст с emoji. Посты касаются путешествий и будут размещены в медиа планере для публикации в оптимальное время.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад