Повесить html сайт на вордпресс. Доработать по ТЗ

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок246 просмотров
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Есть сверстанные макеты на html. Нужно посадить сайт на вордпресс. 

http://h92750a5.bget.ru/bt/main.html

Доработки: 

https://docs.google.com/document/d/1YlTbyoASV2RgSTtWu2PQ_r6SfuRhWtpCZx7PvinOpm0/edit?usp=sharing

Сроки и цена  вместе с доработками

HTML
4 года назад
yutrif-mcom
Ютриф 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
geodie
42 годаГермания
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$150
10 дней
Георгий, четко разбирается в поставленной задаче. Всегда на связи по скайпу. Задачи выполняет четко по ТЗ. Ответственно относиться к задачам. Помогает советом по ТЗ. Рекомендую.
Сотрудничеством остался очень доволен. Рекомендую всем. Четкая постановка задач, приятно общаться, всегда на связи и своевременно оплачивает работу.
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