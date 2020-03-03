Надо спарсить сайт и посадить на wp

Задача: Провесить UX конструктора, как плагина для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования. Требования: Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных. ...
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1 в 1 все внешне должно быть .
полностью спарсить сайт
- структура
- дизайн
- контент
- урл
- адаптивную верстку
- повесить на вп
- чтобы можно было редактировать карты товаров в админке , все как обычно
пишите цену и сроки
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