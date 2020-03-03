Надо спарсить сайт и посадить на wp

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок293 просмотра
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https://bit.ly/2XoURbv

1 в 1 все внешне должно быть  .

полностью спарсить сайт 

- структура

- дизайн

- контент

- урл

- адаптивную верстку

- повесить на вп

- чтобы можно было редактировать карты товаров в админке , все как обычно

пишите цену и сроки 

4 года назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$100
30 дней
WMZ
спасибо!! все супер
Чёткое подробное тз, быстрая проверка работы, очень рад сотрудничеству, всем рекомендую