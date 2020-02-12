Консультант по WP конструкторам

Задача: Провесить UX конструктора, как плагина для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.

Требования: Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования

конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных.

Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.