ognevic

Виктория Огненко ognevic

 
44 годаУкраина/Донецк
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход, аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.

Владею необходимыми графическими пакетами: ("3ds MAX", "AutoCAD", "Illustrator", "Photoshop", "InDеsign"). 

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Предоставляемые услуги:

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Фоторедактора. Обработаю Ваши фотографии для каталога, сайта, интернет-магазина.

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3d визуализация.

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Верстка и дизайн брошюр, буклетов, журналов, газет, книг и другой продукции, предназначенной для печати.

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Личные качества: Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.

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Я имею определенный опыт, который помогает мне выполнять свою работу быстро и на высшем уровне.
AutoCADIllustrator3ds MaxPhotoshopДизайн брошюры
недостаточно оценок
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недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Логотип отрисовать в векторе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ufna
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Эскиз для гравировки столовых приборов
То, что надо - полное попадание в желание заказчика.
Спасибо за интересный конкурс. Оплата моментальная.
Ответный отзыв
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нужен набросок персонажа для сайта
Отлично нарисовано, спасибо)
Супер заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Поправить текст в илюстраторе
Задача выпонена быстро и профессионально, с первого раза понял как мы хотим видеть наш продукт и сошлись буквально с первого концепта. Рекомендую!
Отличный заказчик , четкое задание , мгновенная оплата . Рекомендую!
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографии, портрет
Все супер благодарю за работу Рекомендую всем Викторию, как внимательного и старательного исполнителя.
Отличный заказчик, четкие требования, быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга