Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход, аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.

Владею необходимыми графическими пакетами: ("3ds MAX", "AutoCAD", "Illustrator", "Photoshop", "InDеsign").

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Фоторедактора. Обработаю Ваши фотографии для каталога, сайта, интернет-магазина.3d визуализация.Верстка и дизайн брошюр, буклетов, журналов, газет, книг и другой продукции, предназначенной для печати.Личные качества: Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.Я имею определенный опыт, который помогает мне выполнять свою работу быстро и на высшем уровне.