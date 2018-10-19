Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход, аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Владею необходимыми графическими пакетами: ("3ds MAX", "AutoCAD", "Illustrator", "Photoshop", "InDеsign").
Предоставляемые услуги:
Фоторедактора. Обработаю Ваши фотографии для каталога, сайта, интернет-магазина.
3d визуализация.
Верстка и дизайн брошюр, буклетов, журналов, газет, книг и другой продукции, предназначенной для печати.
Личные качества: Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.
Я имею определенный опыт, который помогает мне выполнять свою работу быстро и на высшем уровне.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
4 года назад
То, что надо - полное попадание в желание заказчика.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. Оплата моментальная.
$40
10 баллов
5 лет назад
Отлично нарисовано, спасибо)
Ответный отзыв
Супер заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
$1
10 баллов
5 лет назад
Задача выпонена быстро и профессионально, с первого раза понял как мы хотим видеть наш продукт и сошлись буквально с первого концепта. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик , четкое задание , мгновенная оплата . Рекомендую!
$5
10 баллов
5 лет назад
Все супер благодарю за работу Рекомендую всем Викторию, как внимательного и старательного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие требования, быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Обработка фотографий
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга