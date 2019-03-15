Видео обзоры по международному криптовалютному проекту (ICO)

Добрый день, рассматриваем кандидатов в международный криптовалютный проект (ICO).

Задачи:

Запись видео обзоров проекта, разъяснение технических и маркетинговых нюансов потенциальной аудитории.

Переписка в соц.сетях (преимущественно Telegram канал), ответы на вопросы.

Запись мануалов (как регистрироваться, что нажать, как установить).

От Вас:

Приятная внешность, наличие проф. оборудования приветствуется.

Желание развиваться и зарабатывать.

Публикация рекламных обзоров в твиттер, fb, инстаграм, телеграм.

Если есть подписные базы, это большой плюс – можно дополнительно заработать на реферальной программе.

От нас:

Достойная оплата по завершению проекта.

Дружный коллектив.

По оплате:

500р видео (3-5 минут)

+ рефералка, все кто перейдут по Вашей ссылке идут в зачет Вам, + оплата токенами. Токены высоковолатильные, прибыль можно получить сразу после запуска.

В неделю от 3 до 10 видео.

Просьба писать в Telegram с пометкой (Вакансия)

@itan_hantt