Оформить презентацию powerpoint с видео и музыкой

Нужно оформить имеющийся текст в деловую презентацию. Всего 7 слайдов, включая обложку и заключение. Желательно использовать ровный шрифт без засечек на белом фоне, с использованием красного фирменного стиля и логотипа компании. Все слайды должны быть в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый шаблон, последовательность слайдов с оформлением, шрифтами.
1) нужно аккуратно вставить в готовые слайды - шаблоны ppt текстовую информацию из файла doc ( вопросы для викторины)
2) вставить фото и видео.
Сохранить все параметры кликов, эффектов, чтобы все работало как и в исходном файле.
Проверить выравнивание текста относительно изображений, на слайде, чтобы все смотрелось аккуратно.
Всего получается 80-90 слайдов.
Пример слайда ниже
Важно!!! В отклике пришлите ссылку на пример вашей работы - презентации в ppt.
При успешной совместной работе возможно задание будем повторять
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