Оформить презентацию powerpoint с видео и музыкой

Есть готовый шаблон, последовательность слайдов с оформлением, шрифтами.

1) нужно аккуратно вставить в готовые слайды - шаблоны ppt текстовую информацию из файла doc ( вопросы для викторины)

2) вставить фото и видео.

Сохранить все параметры кликов, эффектов, чтобы все работало как и в исходном файле.

Проверить выравнивание текста относительно изображений, на слайде, чтобы все смотрелось аккуратно.

Всего получается 80-90 слайдов.

Пример слайда ниже

Важно!!! В отклике пришлите ссылку на пример вашей работы - презентации в ppt.

При успешной совместной работе возможно задание будем повторять