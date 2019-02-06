Сделать шаблон превью ролика

Старая презентация - http://rgho.st/8JZr4K6c2На основе нее нужно создать новую, текст менять не нужно, только новый дизайн. Сырое начало новой презентации (можно на нее НЕ опираться) - http://rgho.st/6K6XJLk56 Люди с опытом в создании подобных презентаций велком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Нужна красивая заставка к такого рода роликам. Хорошо, если там будет присутствовать флаг США. Ютуб канал "Из Америки с любовью". https://www.youtube.com/watch?v=m4nwXQcAxdg
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