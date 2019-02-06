Сделать шаблон превью ролика

ПрезентацииЗакрыт14 заявок254 просмотра
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Привет! Нужна красивая заставка к такого рода роликам.  Хорошо, если там будет присутствовать флаг США. Ютуб канал "Из Америки с любовью". https://www.youtube.com/watch?v=m4nwXQcAxdg

5 лет назад
From_America_w
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад