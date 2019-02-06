Обновить дизайн презентации

Старая презентация - http://rgho.st/8JZr4K6c2На основе нее нужно создать новую, текст менять не нужно, только новый дизайн. Сырое начало новой презентации (можно на нее НЕ опираться) - http://rgho.st/6K6XJLk56 Люди с опытом в создании подобных презентаций велком.