Обновить дизайн презентации

ПрезентацииЗакрыт17 заявок230 просмотров
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Старая презентация - http://rgho.st/8JZr4K6c2На основе нее нужно создать новую, текст менять не нужно, только новый дизайн. Сырое начало новой презентации (можно на нее НЕ опираться) - http://rgho.st/6K6XJLk56 Люди с опытом в создании подобных презентаций велком. 

5 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад