Сделать презентацию

Нужна презентация о веб-студии в форматах pdf и PowerPoin (возможно - видео на базе PowerPoint). Обязателен опыт и портфолио тк нужно вИдение профессионала по структуре и визуализации.

Требования:

- должно быть информативным и легко считываемым - тут обязательно понимание и опыт работы в инфографике. Клиент должен за минимальное время понять опыт, формат работы, уровень

- стильным

- профессиональным

Ориентировочный срок - 1-2 недели.

Ежедневные согласования по скайпу.