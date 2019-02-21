Презентация PDF

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Простая динамическая презентация для компании – агенства по продаже недвижимости в новостройках

Кол-во слайдов 15-20.

Стиль – простая смена страниц презентации, минимализм. Есть пример.

От исполнителя – обязательно примеры подобной работы и сроки.

5 лет назад
IT116
Иван 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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