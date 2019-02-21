Презентация PDF

Простая динамическая презентация для компании – агенства по продаже недвижимости в новостройкахЦель – привлечение потенциальных клиентов на выставке недвижимости путем трансляции видео на экране, размещенном возле стенда организации. Кол-во слайдов 5-6 смена страниц в среднем 10 ...
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Простая динамическая презентация для компании – агенства по продаже недвижимости в новостройках
Кол-во слайдов 15-20.
Стиль – простая смена страниц презентации, минимализм. Есть пример.
От исполнителя – обязательно примеры подобной работы и сроки.
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