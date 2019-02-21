Простая динамическая презентация для компании – агенства по продаже недвижимости в новостройкахЦель – привлечение потенциальных клиентов на выставке недвижимости путем трансляции видео на экране, размещенном возле стенда организации.

Кол-во слайдов 5-6 смена страниц в среднем 10 сек, продолжительность 1 минута (не очень принципиально). Но чтобы был такой формат, когда видео с презентацией не останавливалось и постоянно возобновлялось самостоятельно.

Формат ролика не принципиально, главное чтобы можно было загрузить и показывать с компьютера.

Нужна инфографика в виде движения текста и элементов презентации.

Стиль – простая смена страниц презентации, минимализм, элементы дизайна (лого, шрифты и тд)

в стилистике сайта 23kvartiri.ru

От исполнителя – обязательно примеры подобной работы, срок изготовления и цена работы.

Текст для презентации в файле