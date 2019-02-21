Есть готовый шаблон, последовательность слайдов с оформлением, шрифтами. 1) нужно аккуратно вставить в готовые слайды - шаблоны ppt текстовую информацию из файла doc ( вопросы для викторины) 2) вставить фото и видео. Сохранить все параметры кликов, ...
Сделать отличную презентацию для компании ( строительные леса)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходима презентация этой компании. Строительные леса, все не просто:)
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