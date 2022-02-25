Озвучка, монтаж (аудио, видео), дизайн (фотошоп)

Дипломированный специалист в сфере журналистики. Последние 14 лет моей трудовой деятельности были посвящены именно этой сфере. Опыт работы во всех сферах СМИ: газета, радио, интернет-издание, ТВ, пресс-служба.

Веду проект на YouTube, Instagram и TikTok - перевод и озвучка подкаста Майка Тайсона "HOTBOXIN' RUS".

Озвучу текст любого характера. Смонтирую видео, соберу и обработаю аудио. Создам афишу или обложку в Adobe Photoshop.

Озвучка (примеры работ)

350р до 30 сек.