Озвучить тексты на английском. Диктор, мужчина.

ОзвучиваниеЗакрыт8 заявок753 просмотра
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Нужен диктор (Английский язык) для озвучки закадрового текста (тематика - социология). Короткие тексты. Но их много. Текст на английском есть.

Голос нужен мужской, баритон.

В ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть короткий аудио-ролик с образцом голоса и ОБЯЗАТЕЛЬНО обозначена цена за 1000 символов текста.

Ответы типа: Хочу эту работу. Могу помочь. Обращайтесь. - не рассматриваются!

2 года назад
natubernat
Анатолий 
75 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
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