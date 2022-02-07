Озвучка текста

Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж. Работа разовая. Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 10 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 3,5 минуты всего около 30 минут, аудио в формате ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется диктор.
Политические темы (все тексты формирует редактор)
Потребность: 5-18 текстов в день, продолжительность 2-5 минут
Сроки исполнения: до 15:00 ежедневно
Оплата: 10 у. е. час
Пример: https://fex.net/ru/s/sb4sncn
- Похожие заказы
- Озвучивание22 заявкиЗакрыт2 года назад
Референс по голосу: Левитан здесь прям щасОзвучивание13 заявокЗакрыт2 года назад
- $14
Нужно озвучить текст для приложения автошколы.Озвучивание10 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужно озвучить небольшой текст(2-3 предложения 25-40 секунд) в стилистике голосового сообщения в мессенджере. Это будет отзыв на продукт. Необходим женский голос.Озвучивание7 заявокЗакрыт2 года назад
Всем здравствуйте! Ищем харизматичных ребят, для озвучки видео материала. Копирайтер пишет текст и план (сколько сек на какую картинку на какое объявление зачитывается текст), и вам необходимо озвучить. Тематика: самая различнаяОзвучивание66 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен диктор (Английский язык) для озвучки закадрового текста (тематика - социология). Короткие тексты. Но их много. Текст на английском есть. Голос нужен мужской, баритон. В ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть короткий аудио-ролик с образцом голоса и ОБЯЗАТЕЛЬНО обозначена ...Озвучивание8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен романтический мужской голос, для озвучки текста ниже, для ресторана на 14 февраля. Всего 5 слов. "Ресторан Грильяж - Удовольствие начинается здесь"Озвучивание1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Мы молодая команда разработчиков дополнений к разным играм. На данный момент мы работаем над небольшим секретным, пока что, проектом и нам нужно будет озвучивать достаточно много разных персонажей. Но для начала мы хотим понять ...Озвучивание22 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо озвучивать рекламные ролики 15 сек. Стиль - промо, лёгкий ... зацепить клиентов) Голоса: мужские и женские. Язык: русский и/или украинский (рассматриваем любой вариант). Пишите стоимость за 15 сек. Кандидатов без примеров озвучки не рассматриваю. Рассматриваю разных кандидатовОзвучивание1 исполнительЗавершен2 года назад