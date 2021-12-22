Serega0710

Дарья Трубицына Serega0710

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Создаю сайты на Tilda. Карточки для маркетплейсов в Figma. Реклама в ЯД

Ответственно отношусь к работе.

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Отзывы заказчиков

guest_16384497125088
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Презентация в powerpoint
PowerPoint
Быстрая,качественная и недорогая помощь с двумя презентациями по культурологии.Отличная коммуникация. Рекомендую!!!
Приятно было сотрудничать. Задачи чёткие. Оплата в срок. Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $500от 10 дней
#1455
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $300от 7 дней
#1482