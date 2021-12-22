Создаю сайты на Tilda. Карточки для маркетплейсов в Figma. Реклама в ЯД
Ответственно отношусь к работе.
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- Копирайтинг34 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
PowerPoint
Быстрая,качественная и недорогая помощь с двумя презентациями по культурологии.Отличная коммуникация. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Задачи чёткие. Оплата в срок. Рекомендую!!!!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $500от 10 дней
#1455
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $300от 7 дней
#1482