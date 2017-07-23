Добрый день. Ищу специалиста Woocomerce. Мне нужно сделать сайт магазина на WP + woocomerce --> Нужно помочь найти, установить и настроить шаблон под мои нужды. Есть магазин пример. который сделан на шопифай, который мне нравится по модулям и функционалу. Рассмотрю ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется создать короткую видео рекламу для инстаграм и фб. Продукт - накладные ресницы. Требуется короткий ролик, секунд на 20. Продукт имеется в наличии. Если будет нужно выслать продукт - сможем сделать. Так же есть ролики на ютубе по ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт6 лет назад
!!!!!!!!!Обязательно указывайте примерную стоимость!!!!!! =================================== Требуется исполнитель ТОЛЬКО с опытом работы на ВП и только со знанием английского языка со словарем =================================== Задачи - Наполнение интернет-магазина на WordPress на WooCommerce - наполнение товарами олх- около 150-200 товаров Текст и картинки нужно брать ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Мы новый бренд, который продает продукты по коктельной тематике на наглоязычный рынок - ЯЗЫК АНЛИЙСКИЙ. Сейчас обсуждаем создания ютуб канала. В планах, делать короткие ролики (примерно 1 мин) в котором будет рассказываться и показываться ...Анимация14 заявокЗакрыт6 лет назад