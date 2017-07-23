LionSX2

Александр Хохлов LionSX2

 
36 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей