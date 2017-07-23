Добрый день. Ищу специалиста Woocomerce. Мне нужно сделать сайт магазина на WP + woocomerce --> Нужно помочь найти, установить и настроить шаблон под мои нужды. Есть магазин пример. который сделан на шопифай, который мне нравится по модулям и функционалу. Рассмотрю ...