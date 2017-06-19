Создание анимационных роликов. Тема - коктейли.

АнимацияЗакрыт14 заявок207 просмотров
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Добрый день.

Мы новый бренд, который продает продукты по коктельной тематике на наглоязычный рынок - ЯЗЫК АНЛИЙСКИЙ. Сейчас обсуждаем создания ютуб канала. В планах, делать короткие ролики (примерно 1 мин) в котором будет рассказываться и показываться 1 рецепт приготовления коктейля.  Только графика.

Ищется один исполнитель, с которым будем работать на постоянной основе.

﻿Концепция:Хочется создать какого-то персонажа, который будет готовить коктейль, например трясет шейкер, потом вид переходит на стол и показывается сам процесс. В планах делать похожие видео, потому насколько я понимаю, последующие видео должны занимать меньше времени.

Креатив и предложение фрилансеров - приветствуется.

Предлагайте вашу идею, так же стоимость за первый ролик и за последующие, если будем работать на постоянной основе.

6 лет назад
LionSX2
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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