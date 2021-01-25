Разработка сайта

Требуется создать сайт на Wordpress на английском языке, текста будет не много, поэтому хорошее владение языком не обязательно, если что потом сам подправлю. Суть сайта - поиск тату-мастеров по всему миру. Человек заходит в раздел ...
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Добрый день.
Мне нужен специалист, который разработает сайт по готовому дизайну (+ мобильная версия), с возможностью продавать с него онлайн курсы (йога), соответственно с платежной системой и возможностью клиенту самостоятельно вносить изменения в расписание занятий.
Вам интересен подобный проект?
Если да, то какова цена вопроса?
Спасибо!
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