Разработка сайта

Добрый день.

Мне нужен специалист, который разработает сайт по готовому дизайну (+ мобильная версия), с возможностью продавать с него онлайн курсы (йога), соответственно с платежной системой и возможностью клиенту самостоятельно вносить изменения в расписание занятий.

Вам интересен подобный проект?

Если да, то какова цена вопроса?

Спасибо!