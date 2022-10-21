Alrinoy

Олег Alrinoy

 
25 летРоссия/Архангельск
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Умею монтажить , делать анимацию и делать рекламный дизайн.

Доброго времени суток. Меня зову Олег. Я дизайнер. Мой перечень работ я уже указала в заголовке. О себе: Предприниматель, мыслю не только со стороны дизайна. Я не просто рисую красивую картинку, моя цель продать ваш продукт или товар. Особенно рад клиентам которые дают пространство для творчества и доверяют не только себе. Максимально просто в общении. Общение на ты - без проблем

За красивой упаковкой стоят большие продажи.

Работаю в
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro

Оплату принимаю как самозанятый, безопасная сделка, перевод сбп и крипту (USDT и TONcoin) последний можно переводить прямо в телеграме.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
magnuszclinic
Мика 
35 летРоссия
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Разработать слайд для экранов - анонс круглосуточной работы клиники
Всё гуд, оперативно, качественно, молодец.
Адекватный заказчик. Приятно иметь дело!
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