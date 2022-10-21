Умею монтажить , делать анимацию и делать рекламный дизайн.
Доброго времени суток. Меня зову Олег. Я дизайнер. Мой перечень работ я уже указала в заголовке. О себе: Предприниматель, мыслю не только со стороны дизайна. Я не просто рисую красивую картинку, моя цель продать ваш продукт или товар. Особенно рад клиентам которые дают пространство для творчества и доверяют не только себе. Максимально просто в общении. Общение на ты - без проблем
За красивой упаковкой стоят большие продажи.
Работаю в
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Оплату принимаю как самозанятый, безопасная сделка, перевод сбп и крипту (USDT и TONcoin) последний можно переводить прямо в телеграме.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Шапки для групп вконтакте2 просмотра
- Карточка товара для маркетплейса4 просмотра
- Баннеры. Ниша: Кондиционеры7 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Всё гуд, оперативно, качественно, молодец.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Приятно иметь дело!