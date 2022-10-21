Умею монтажить , делать анимацию и делать рекламный дизайн.

Доброго времени суток. Меня зову Олег. Я дизайнер. Мой перечень работ я уже указала в заголовке. О себе: Предприниматель, мыслю не только со стороны дизайна. Я не просто рисую красивую картинку, моя цель продать ваш продукт или товар. Особенно рад клиентам которые дают пространство для творчества и доверяют не только себе. Максимально просто в общении. Общение на ты - без проблем

За красивой упаковкой стоят большие продажи.

Работаю в

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Оплату принимаю как самозанятый, безопасная сделка, перевод сбп и крипту (USDT и TONcoin) последний можно переводить прямо в телеграме.