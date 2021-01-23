Добрый день!Интернет-магазин на Битрикс [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fgigienadez.ru%2F]https://gigienadez.ru[/url], лицензия Бизнес.Функционал "избранное" (добавление товаров в избранное и просмотр списка добавленных туда товаров) сейчас доступен только для авторизованных пользователей (справочно: избранное для них сохраняется в БД).Нужно реализовать его также для ...
GigienaDez
Санитарная служба Москвы оказывает услуги по дезинсекции, дезинфекции и дератизации.Работаем только с сертифицированными препаратами с минимальным запахом. Средства,
используемые нами полностью безопасны для здоровья людей и животных.
Утверждено СанПиН и одобрено роспотребнадзором
Используем профессиональное оборудование: генераторы сухого, холодного/горячего тумана,
помпы и опрыскиватели экстра-класса.
Осуществляем обработку в локациях: частные дома, квартиры, комнаты, офисы, склады, торговые
точки и общепит, хостелы, отели, производственные помещения, приусадебные участки.
Строго анонимно и конфиденциально для клиента
(никто из соседей не узнает, что у вас проводилась обработка)
Работаем 24/7 - оперативный круглосуточный выезд
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад