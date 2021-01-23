GigienaDez

Санитарная служба Москвы оказывает услуги по дезинсекции, дезинфекции и дератизации.Работаем только с сертифицированными препаратами с минимальным запахом. Средства,

используемые нами полностью безопасны для здоровья людей и животных.

Утверждено СанПиН и одобрено роспотребнадзором

Используем профессиональное оборудование: генераторы сухого, холодного/горячего тумана,

помпы и опрыскиватели экстра-класса.

Осуществляем обработку в локациях: частные дома, квартиры, комнаты, офисы, склады, торговые

точки и общепит, хостелы, отели, производственные помещения, приусадебные участки.

Строго анонимно и конфиденциально для клиента

(никто из соседей не узнает, что у вас проводилась обработка)

Работаем 24/7 - оперативный круглосуточный выезд