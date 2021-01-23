gigdez

Служба Санэпидемстанция gigdez

 
45 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
GigienaDez

Санитарная служба Москвы оказывает услуги по дезинсекции, дезинфекции и дератизации.Работаем только с сертифицированными препаратами с минимальным запахом. Средства,

используемые нами полностью безопасны для здоровья людей и животных.

Утверждено СанПиН и одобрено роспотребнадзором

Используем профессиональное оборудование: генераторы сухого, холодного/горячего тумана,

помпы и опрыскиватели экстра-класса.

Осуществляем обработку в локациях: частные дома, квартиры, комнаты, офисы, склады, торговые

точки и общепит, хостелы, отели, производственные помещения, приусадебные участки.

Строго анонимно и конфиденциально для клиента

(никто из соседей не узнает, что у вас проводилась обработка)

Работаем 24/7 - оперативный круглосуточный выезд

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Функционал "Избранное" для магазина на Битрикс.

    Добрый день!Интернет-магазин на Битрикс [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fgigienadez.ru%2F]https://gigienadez.ru[/url], лицензия Бизнес.Функционал "избранное" (добавление товаров в избранное и просмотр списка добавленных туда товаров) сейчас доступен только для авторизованных пользователей (справочно: избранное для них сохраняется в БД).Нужно реализовать его также для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад