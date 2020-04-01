Брендирование авто

Объем 800 000 знаков с пробелами. Есть краткое описание сюжета на 6000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Книга - художественный учебник. Нужно сделать обложку и верстку книги. Требуется дизайнер с опытом и фантазией.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть концепция и макет в кореле http://prntscr.com/r3g6y1, нужно профессионально все оформить.
Макет в кореле с исходником предоставлю. Просьба в заказе указывать срок и стоимость.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать сделать два каталога готовых проектов. Логотипы и цвета компании есть, требуется грамотная адаптация под формат каталога. Расположение Горизонтальное, чтобы была возможность распечатать на глянце. Визуализация домов имеется (изображения качественные) ниже фото примера.Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт4 года назад
Добавить 5 правок в готовый макет [list=1][*]на лицевой стороне изменить адрес сайта на @heypanda_irkutsk[*]указать номинал 200 рублей. [*]добавить примечание * действует при покупке от 1000 рублей. [*]написать адреса магазинов: ТЦ Сезон, 414, ТЦ Сильвермолл 3 этаж. [*]внизу добавить строчку номер ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Кто может это сделать сейчас в режиме онлайн? Сразу делаем, смотрим. Правки - замена текста (поменять, сдвинуть, увеличить) через Adobe Illustrator. Для последующей печати. Для 1 стр брошюры. 3 языка. То есть 3 файла в сумме.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт4 года назад
Техническое требование в прикр. файле 170х257мм, реклама компании с адресами, телефонами, и перечнем продукции.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для ООО" Юник" [url=/users/evgeny-art/portfolio/verstka-poligrafii-10/vizitki-unik-1826343/]Пример работы[/url]Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: тематика логопедический центр [url=/users/o_smulik/portfolio/verstka-poligrafii-10/flaer-i-vizitka-dlya-kluba-domiki-1791425/]Пример работы[/url]Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт4 года назад
Срочно! Необходимо сделать PDF каталога строительных материалов(доски, разных размеров и форм) в новом фирменном стиле компании. Пожалуйста пришлите подобные выполненные Вами работы. Каталог вышлю в личку в процессе общения. Бюджет обсуждается.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт4 года назад
Есть разработанная старая презентация, нужно по ее примеру разработать новый дизайн. Будет новый текст, новые фото. Для начала разработать пример 3 пробных слайда Нужно: - отобрать из 1 000 фото самые подходящие, подкорректировать их по температуре цвета. - разработать дизайн ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт4 года назад
Книга 360 листов текст и фото, формат А5. Верстка в книгу.Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт4 года назад