Брендирование авто

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки552 просмотра
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Есть концепция и макет в кореле http://prntscr.com/r3g6y1, нужно профессионально все оформить.

Макет в кореле с исходником предоставлю. Просьба в заказе указывать срок и стоимость.

4 года назад
akant-k
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
35 дней
Все прошло отлично! Рекомендую!
Все супер! Рекомендую!