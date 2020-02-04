Графический дизайнер для разработки презентации

Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок340 просмотров
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Есть разработанная старая презентация, нужно по ее примеру разработать новый дизайн. Будет новый текст, новые фото.  

 Для начала разработать пример 3 пробных слайда

Нужно:  

- отобрать из 1 000 фото самые подходящие, подкорректировать их по температуре цвета.  

- разработать дизайн новой презентации, сохраняя цветовую гамму 

- расположить отобранные и откорректированные фото в презентации по смыслу и тексту 

4 года назад
guest_15797699442312
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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