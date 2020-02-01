Верстка книги (срочная работа)

Здравствуйте :) Нужно сделать листовку/буклет салона красоты. >Описание задачи или буклета: Размеры: ширина 97мм высота 210мм Основной цвет: фиолетовый >>На лицевой стороне что то вроде банального "Салон красоты Edlen" Ниже фото какой-нибудь красивой девушки Добавить логотип >>На задней стороне Добавить одно из фотографий салона Добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Книга 360 листов текст и фото, формат А5. Верстка в книгу.
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