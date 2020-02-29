Сделать обложку и верстку книги для печати

Верстка полиграфииЗавершен16 заявок648 просмотров
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Объем 800 000 знаков с пробелами. Есть краткое описание сюжета на 6000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Книга - художественный учебник. Нужно сделать обложку и верстку книги.  Требуется дизайнер с опытом и фантазией. 

4 года назад
dmitryborisov
Дмитрий 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Miroslav_Kyiv
Мирослав 
59 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
6 отзывов
4 года назад
$120
3 дня
WMZ
Мирослав хорошо и старательно отработал. Помогал советами как сделать лучше. Если вы хотите сделать быстро сразу ставьте соответствующее условие. Приятный в общении и чуткий человек! Рекомендую к сотрудничеству!
Успешный человек, успешный во всем, и ко всему еще талантливый автор. Такое впечатление осталось о Дмитрии после завершения проекта. Вежливый, порядочный. Рекомендую.
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