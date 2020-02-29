Сделать обложку и верстку книги для печати

Кто может это сделать сейчас в режиме онлайн? Сразу делаем, смотрим. Правки - замена текста (поменять, сдвинуть, увеличить) через Adobe Illustrator. Для последующей печати. Для 1 стр брошюры. 3 языка. То есть 3 файла в сумме.