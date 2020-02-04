Внести изменения в файлы pdf через AI. Для печати.

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок446 просмотров
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Правки - замена текста (поменять, сдвинуть, увеличить) через Adobe Illustrator.  Для последующей печати. 

Для 1 стр брошюры. 3 языка. То есть 3 файла в сумме. 

4 года назад
smas777
36 летЛатвия
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад