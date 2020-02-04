Верстка полиграфии

Есть буклет на английском языке и перевод в формате Word, нужно сверстать 1 к 1 с исходным документом, сроки - к 10.00 завтрашнего дня, 06.02, или раньше, если получится. Предлагаемая оплата 1600 руб. Предпочтительные способы оплаты - на карты ...