Оформить PDF каталог в стиле компании

Верстка полиграфииЗакрыт10 заявок528 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно! Необходимо сделать PDF каталога строительных материалов(доски, разных размеров и форм) в новом фирменном стиле компании. 

Пожалуйста пришлите подобные выполненные Вами работы. 

Каталог вышлю в личку в процессе общения.

 

Бюджет обсуждается. 

4 года назад
dnl56
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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