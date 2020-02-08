Разработка каталога в пдф формате для Архитектора

Верстка полиграфииЗакрыт25 заявок432 просмотра
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Необходимо разработать сделать два каталога готовых проектов.

Логотипы и цвета компании есть, требуется грамотная адаптация под формат каталога. Расположение Горизонтальное, чтобы была возможность распечатать на глянце.

Визуализация домов имеется (изображения качественные)

ниже фото примера.

4 года назад
cap68
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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