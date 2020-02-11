Внести изменения в макет подарочного сертификата срочно

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить 5 правок в готовый макет

  • на лицевой стороне изменить адрес сайта на @heypanda_irkutsk
  • указать номинал 200 рублей.
  • добавить примечание * действует при покупке от 1000 рублей.
  • написать адреса магазинов: ТЦ Сезон, 414, ТЦ Сильвермолл 3 этаж.
  • внизу добавить строчку номер сертификата __________
4 года назад
guest_15517146909639
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
geoden
Денис 
44 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$4
1 день
Спасибо Денису за оперативность и профессионализм. Все пожелания учтены, рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик понятно и внятно поставил задачу. Приятно работать. Оплата без проблем.
  • Похожие заказы

  • Внести изменения в файлы pdf через AI. Для печати.

    Кто может это сделать сейчас в режиме онлайн? Сразу делаем, смотрим. Правки - замена текста (поменять, сдвинуть, увеличить) через Adobe Illustrator.  Для последующей печати.  Для 1 стр брошюры. 3 языка. То есть 3 файла в сумме.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визитка

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для ООО" Юник" [url=/users/evgeny-art/portfolio/verstka-poligrafii-10/vizitki-unik-1826343/]Пример работы[/url]

    Верстка полиграфии33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка полиграфии

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: тематика логопедический центр  [url=/users/o_smulik/portfolio/verstka-poligrafii-10/flaer-i-vizitka-dlya-kluba-domiki-1791425/]Пример работы[/url]

    Верстка полиграфии25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить PDF каталог в стиле компании

    Срочно! Необходимо сделать PDF каталога строительных материалов(доски, разных размеров и форм) в новом фирменном стиле компании.  Пожалуйста пришлите подобные выполненные Вами работы.  Каталог вышлю в личку в процессе общения.   Бюджет обсуждается.

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Графический дизайнер для разработки презентации

    Есть разработанная старая презентация, нужно по ее примеру разработать новый дизайн. Будет новый текст, новые фото.    Для начала разработать пример 3 пробных слайда Нужно:   - отобрать из 1 000 фото самые подходящие, подкорректировать их по температуре цвета.   - разработать дизайн ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать буклет (в Publusher к примеру)

    $8

    Здравствуйте :) Нужно сделать листовку/буклет салона красоты. &gt;Описание задачи или буклета: Размеры: ширина 97мм высота 210мм Основной цвет: фиолетовый &gt;&gt;На лицевой стороне что то вроде банального "Салон красоты Edlen" Ниже фото какой-нибудь красивой девушки Добавить логотип &gt;&gt;На задней стороне Добавить одно из фотографий салона  Добавить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать русскую версию английской брошюры

    $25

    Есть буклет на английском языке и перевод в формате Word, нужно сверстать 1 к 1 с исходным документом, сроки - к 10.00 завтрашнего дня, 06.02, или раньше, если получится. Предлагаемая оплата 1600 руб. Предпочтительные способы оплаты - на карты ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    4 года назад