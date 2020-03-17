Нужно сделать векторную иконку для андроид-приложения в формате xml. Те есть нужна замена дефолтным файлам drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml Имеется - исходник иконки в psd - шрифт для иконки - орининальные файлы drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml на всякий случай
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен2 года назад
Само приложение рабочее, создавалось с использованием AndroidStudio. Нужно проверить актуальность кода. По сути нужно проверить всего два файла app\build.gradle и AndroidManifest.xml и сказать что нужно обновить, ну и дать общие рекомендации.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно перевести логотип в формат svg. Логотип является надписью, ничего кроме букв там нет. Шрифт Anja Eliane.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Распарсить словарь https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/ Результат парсинга и обработки данных нужно сохранить в две таблицы (MySQL) На примере данной страницы https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/16899/work_like_a_horse Результат должен быть следующим ----------------- |Таблица Phrase |id % |phrase - work like a horse |phrase_extra - (work like a horse (like a navvy, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно распарсить словарь синонимов https://slovar-vocab.com/english/synonyms-vocab.html Требуемый контент находится в теге Результат нужно будет сохранить в БД.Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сверстать одну простую страницу. Макет https://yadi.sk/i/FKeg-zO9dBhMRg (к сожалению только в формате jpg, в psd нет) Шрифт нужно подобрать наиболее близкий, но скорее всего там обычный Arial Интересует сроки и цена.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Нужно написать скрипт для парсинга сайта. Результат парсинга записать в БД. Подробности в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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Необходимо перевести 5000 предложений с английского на русский. Примеры предложений: She hired an accountant to take control of her money. I can't account for the missing money. She gave a loud sniff. Looks like meats back on the menu boys! He ...Переводы51 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть база предложений, около 35 000 штук. Среди этих предложений есть те, которые лучше не показывать детям. Например, такие предложения могут содержать упоминание наркотиков, секса, грубого насилия, мат, явно принебрижительное отношение к какой либо группе ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно проверить тексты с сайта на наличие грамматических и орфографических ошибок. Все тексты для проверки собраны в один вордовский файл, в нём и нужно будет сделать правки. Объём: слов - 3 073, знаков (с пробелами) - ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад