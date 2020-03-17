mark500

Леонид mark500

 
43 годаРоссия/Ульяновск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$26
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Векторная иконка для андроид-приложения

    Нужно сделать векторную иконку для андроид-приложения в формате xml. Те есть нужна замена дефолтным файлам drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml Имеется - исходник иконки в psd - шрифт для иконки - орининальные файлы drawable/ic_launcher_background.xml drawable/ic_launcher_foreground.xml на всякий случай

    Android
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Проверить код PWA приложения

    Само приложение рабочее, создавалось с использованием AndroidStudio. Нужно проверить актуальность кода. По сути нужно проверить всего два файла app\build.gradle и AndroidManifest.xml и сказать что нужно обновить, ну и дать общие рекомендации.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг сайта

    Распарсить словарь https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/ Результат парсинга и обработки данных нужно сохранить в две таблицы (MySQL) На примере данной страницы https://large_phrasebook_en_ru.academic.ru/16899/work_like_a_horse Результат должен быть следующим ----------------- |Таблица Phrase |id % |phrase - work like a horse |phrase_extra - (work like a horse (like a navvy, ...

    Парсинг сайтаMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Парсинг сайта

    Нужно распарсить словарь синонимов https://slovar-vocab.com/english/synonyms-vocab.html  Требуемый контент находится в теге  Результат нужно будет сохранить в БД.

    Парсинг сайта
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать страницу

    Нужно сверстать одну простую страницу.  Макет https://yadi.sk/i/FKeg-zO9dBhMRg (к сожалению только в формате jpg, в psd нет) Шрифт нужно подобрать наиболее близкий, но скорее всего там обычный Arial Интересует сроки и цена.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com)

    Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com),  но могу рассмотреть создание бота с помощью аналогичных программ. Порядок действий прост: 1. В адресную строку копируем урл (урл будет один и тот же будет меняться только один get параметр, хранение ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Проверить базу предложений на наличие текстов 18+

    Есть база предложений, около 35 000 штук. Среди этих предложений есть те, которые лучше не показывать детям. Например, такие предложения могут содержать упоминание наркотиков, секса, грубого насилия, мат, явно принебрижительное отношение к какой либо группе ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Проверить тексты с сайта на наличие ошибок

    Нужно проверить тексты с сайта на наличие грамматических и орфографических ошибок.  Все тексты для проверки собраны в один вордовский файл, в нём и нужно будет сделать правки.  Объём:  слов - 3 073, знаков (с пробелами) - ...

    Тексты для сайта
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Векторная иконка для андроид-приложения
Идеальное сотрудничество!
Качественно и оперативно.
Ответный отзыв
Anikv
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Парсинг сайта
Оплата пришла. Заказчик чётко понимает, что ему нужно и всегда на связи
ok
Ответный отзыв
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$4
10 баллов
3 года назад
Перевести логотип в svg
Только положительные впечатления от сотрудничества! Надежный заказчик, с которым приятно работать👍
Задача была выполнена быстро и качественно. При необходимости обращусь ещё.
Ответный отзыв
s5250
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Парсинг сайта
Все отлично
Работа была выполнена через пару часов после согласования. Результат соответствовал ТЗ.
Ответный отзыв
gangural
19 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Написать скрипт для парсинга сайта.
Отличный заказчик.
ok
Ответный отзыв