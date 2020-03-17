Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com)

Прикладное ПОЗавершен1 заявка318 просмотров
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Создать бот-парсер используя программу kibor (kibor-bot.com),  но могу рассмотреть создание бота с помощью аналогичных программ.

Порядок действий прост:

1. В адресную строку копируем урл (урл будет один и тот же будет меняться только один get параметр, хранение массива значений для этого параметра и способ его получения можно обсудить )

2. После того как контент загрузится нужно будет сохранить результат используя стандартные возможности браузера (точнее нужно будет сохранить не всю страницу, а один json файл, который будет доступен через консоль браузера(хром)). При сохранении файла ему, разумеется, нужно будет указать уникальное имя.

3. Очистить консоль браузера перейти к п.1

Пожалуйста, не нужно предлагать написать классический парсер, по ряду причин данный вариант не подходит.

Для заинтересованных, по запросу, могу записать видео на котором будет наглядно показан порядок действий.

4 года назад
mark500
Леонид 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
gangural
19 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$40
1 день
WMZ
Пусть вас не смущает юный возраст Владислава, его уровень общения и отношение к поставленной задаче мог бы стать примером и для более старших товарищей.
Заказчик чётко объяснил задание, знает, что ему нужно. Оплатил быстро.
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