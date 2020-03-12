Доработка сайта johnywood.ru

1. Нужно переделать карточку товара, сейчас она выглядит так: https://johnywood.ru/catalog/tualetnie-stoliki/stoliki-s-zerkalom/stoliki-s-zerkalom_344.html

Нужно реализовать возможность к одному столу выбирать разный тип зеркал. (посредством выпадающего меню справа от фото) Пример https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085

При выборе другого зеркала должна пересчитываться стоимость а так же отображаться фотография этой комплектации.

2. Добавить возможность выбора комплектующих (лампочки, ручки и тд) (также выпадающее меню справа), фотографии при этом меняться не будут. Справа от выпадающего меню с комплектующими сделать иконку вопросика, при нажатии на которую будет всплывать поп-ап окно с картинками ручек или лампочек, чтобы клиент смог ориентироваться в выборе.

3. Под фотографиями товара добавить поля ОПИСАНИЕ и ГАБАРИТЫ, описание это просто текст, габариты нравится, как реализовано здесь https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085 Нам тоже нужно это в виде подобной таблички, где будет ширина-высота-глубина-вес и габариты упаковки.

4. Сделать возможность добавлять сопутствующие товары, при покупке которых получается скидка. Нравится тоже как здесь https://impressionsvanity.com/collections/slaystation/products/slaystation-pro-premium-mirrored-vanity-table?variant=31526926549085 только нам еще надо пересчет стоимости со скидкой запрограммировать.

Дизайн готов, psd, нужна верстка и программирование.

Это основное, но нужно будет потом еще главную страницу полностью переделать.